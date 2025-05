RFV Fabrizio Lucchesi: "Mi aspettavo una stagione così da parte della Fiorentina"

Fabrizio Lucchesi,ex dirigente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Palla al centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Riguardo alla struttura dirigenziale tecnica della passata stagione è importante quello che pensa Commisso più di quello che pensiamo noi. Commisso ha dimostrato che vuole andare avanti con questo gruppo perché se ha rinnovato l'allenatore significa che ha fiducia anche in Pradè sennò non andava avanti. La stagione che mi aspettavo della Fiorentina più meno era questa, poi ci siamo illusi che potesse essere una stagione il cui si andava anche oltre le aspettative".

Cosa ne pensa di Palladino dopo gli striscioni della curva Fiesole?

"La curva non ragiona mai di pancia ma ragiona sempre di testa, la società ha creduto in questo allenatore giovane. La Fiorentina ha scelto di rischiare. Credo che la proprietà vada avanti in questa direzione, non può tornare indietro. Oggi la Fiorentina ha bisogno di ottimi giocatori che potranno diventare anche dei campioni".

Quale sarà il destino di Gudmundsson secondo lei?

"A questo punto si rimanda a casa e si prova a cercare qualcosa di meglio. Gudmundsson è stata un'operazione che a me piaceva però adesso non sono più convinto ed è meglio lasciarla che raddoppiarla.È un giocatore che ha fatto meno delle aspettative , forse non è l'ambiente per se e nemmeno il sistema di gioco. Può darsi che va da un'altra parte e farà bene".

