RFV Carnasciali: "Altro che Atalanta, Firenze piazza importante. Dirigenza non l'ha capito"

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha parlato dei migliori portieri della storia viola durante "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Per fare una classifica bisogna che abbiano diverse presenze con la maglia viola. De Gea non le ha. Se starà per quattro o cinque anni a Firenze si potrà fare. Se poi parla del singolo giocatore non c'è niente da dire. Ma per la storia della Fiorentina io dico che quello che ha fatto la storia, dico Francesco Toldo con cui ho giocato. Poi ci sono i vari Galli e Superchi che è giusto siano nei primi cinque migliori".

Si aspetta De Gea anche nella prossima stagione?

"Sono stato ottimista (ride, ndr). Purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto che i giocatori bravi difficilmente riusciamo a tenerli. Siamo tutti gli anni a parlare delle stesse cose. I Dodo, De Gea e Kean devono essere le fondamenta per migliorare la squadra l'anno prossimo. Poi però sento dire che l'Europa può essere determinante...".

Come si riparte nella prossima stagione?

"Mi sembra che la piazza di Firenze sia importante, non può essere paragonata a Torino e Atalanta. Anche allo stesso Bologna. Non è che un giocatore o un allenatore devono venire a farsi le ossa: se vai lì è perché sei un ottimo giocatore o allenatore. Non perché ti parcheggi lì e poi te ne vai. Mi sembra che la dirigenza negli ultimi anni non l'abbia capito.

