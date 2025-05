FirenzeViola Dodo, ferma la situazione di rinnovo. Ma la Fiorentina ha le idee chiare: vuole ripartire con lui

vedi letture

Anche se l’ultima giornata di campionato tiene ancora aperta una piccola possibilità di entrare in Conference, per la Fiorentina è già tempo di pensare all’anno prossimo e in tal senso, al di là dell’allenatore, non sono pochi i calciatori dal futuro incerto tra quelli che attualmente vestono la maglia viola. Uno su tutti è Dodo, reduce da una stagione in grande spolvero che gli ha consentito anche di rientrare nelle prime pre convocazioni di Carlo Ancelotti da ct del Brasile.

La Fiorentina e un’intenzione chiara: ripartire da lui

Ciononostante, la situazione tra l’esterno destro e la società viola è ferma da tempo. Non si registrano infatti novità sull’accordo contrattuale che lo lega alla Fiorentina, in scadenza nel 2027. Eppure le idee del club sono chiare da mesi: l’intenzione è quella di ripartire da un blocco di giocatori che comprende anche il brasiliano, su questo non ci sono mai stati dubbi. Tanto che già mesi fa, lo scorso inverno per l’esattezza, la dirigenza di Commisso aveva recapitato al giocatore un’offerta di prolungamento che, tenendo di conto dei parametri del club, riteneva da top player. Qualcosa che si dimostrasse uno sforzo economico e un atto di fiducia nei confronti dell’ex Shakhtar Donetsk.

Le voci dei grandi club

Nei mesi successivi, vale a dire quelli più recenti, hanno però iniziato a susseguirsi voci di mercato che volevano grossi club europei sulle tracce del calciatore, tra cui Barcellona e Liverpool. Interessi che sono arrivati all’orecchio del classe ‘97 ma non a quello della Fiorentina, che da parte sua non ha, almeno per il momento, ricevuto alcuna chiamata da possibili acquirenti. È chiaro però che rumors di un certo calibro hanno stuzzicato l’interesse di Dodo, che ancora non ha dato una risposta alla Fiorentina sull’ipotetico rinnovo di contratto, per il quale le cose sono ferme all’offerta di cui sopra. Il giocatore, in ogni caso, si trova benissimo a Firenze e ha un feeling con i tifosi tutt’altro che lieve, mentre la stagione ad alto livello ha contribuito ad alzare il prezzo di cartellino. Nel frattempo però, aspettando di concludere l’annata sportiva, l’intento del club resta quello di convincere il sudamericano a restare in maglia viola, volendo ripartire col numero 2 ancora a sfrecciare sulla fascia destra.