CIVITARESE A RFV, Bove? Può essere leva motivazionale

Il mental coach Roberto Civitarese ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sul momento che sta attraversando la Fiorentina, dopo l'episodio di Bove: "Quello che ha fatto Bove può essere una leva motivazionale per il gruppo. Il fatto che il giocatore che abbia chiesto alla squadra di tornare in campo e giocare domani. Per fortuna le notizie sono state positive, poi io uso questo approccio. E' normale che un pensiero a quello che è successo ci sia. Questo suo modo di dire "andate a giocare" può essere che lui l'abbia vissuta meno negativa di come l'hanno vissuta i compagni".

