RFV Cinquini su Palladino: "Mi sembra in confusione. Speriamo Kean non sia grave"

L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Firenzeviola nella serata di dirette, esprimendo qualche perplessità sul momento della squadra di Palladino: "Non credo che l'esonero sia nei programmi della Fiorentina visto che all'allenatore è stata data la fiducia al 100%. Credo che Palladino sia in un momento di confusione perché non ha ancora l'esperienza necessaria: lavorare a Monza o farlo a Firenze è una cosa diversa. Dopo le vittorie la gente si era illusa ma io ho sempre detto che l'Europa League sarebbe già un traguardo importante. Mi sembra che ci sia parecchia confusione, la società ha cambiato e portato tantissimi elementi che all'allenatore piacciono, come per esempio Pablo Marì. Nella formazione di oggi c'erano solo 4 giocatori reduci dalla scorsa stagione. È vero che sono usciti tanti giocatori, ma ci vuole chi parla con Palladino e che lo aiuti a capire dove è e come uscire da questo momento. Speriamo non sia niente di grave per Kean perché non abbiamo un altro giocatore che possa finalizzare. Abbiamo una marea di trequartisti ma mi sembra che si parli di zuppa e pan bagnato..."

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO