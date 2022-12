CINQUINI A RFV, Viola deve capire cosa fare da grande

A Radio FirenzeViola ha parlato Oreste Cinquini, ex ds della Fiorentina, che ha commentato così l'avvicinamento al mercato di gennaio:

Si aspetta una sessione di cessioni per la Fiorentina? Potrà arrivare qualche giocatore interessante?

"Dobbiamo capire se i viola vogliano alzare l'asticella o no. Ci sono molti giocatori da dar via. Se la società vuole lottare per alti livelli deve però comprare qualcuno. La squadra avrebbe inoltre bisogno di un portiere importante, come Vicario. I problemi che sta vivendo la Juventus potrebbero aiutare in questo caso. Ci sono altri portieri ma uno così vicino e che si conosce così bene non c'è. Un altro problema, oltre a quello di recuperare Castrovilli, è quello dell'attaccante. Jovic si è arrugginito a Madrid non sta dando la giusta affidabilità. Questo sempre se si vuole lottare per qualcosa di importante. I dilemmi sono questi".

Sul mercato a livello di prime punte non ce ne sono molto di affidabili... Si è fatto il nome di Belotti.

"Poteva essere un nome ad agosto ma Italiano non lo ha ritenuto adatto al modulo. Lui vuole un centravanti che lavori per la squadra. Cabral e Jovic non hanno convinto. I viola non hanno vinto molte partite perché non riuscivano a buttarla dentro".

Kokorin a Cipro sta facendo molto bene. Se lo aspettava?

"Quel campionato è di qualità inferiore. Kokorin è stato un calciatore molto importante, anche a detta di Mancini e Capello che lo hanno allenato. Purtroppo le vicissitudini extra calcio lo hanno affievolito".

Quello di Kokorin può essere un nome spendibile per il futuro?

"Credo che abbia creato troppe perplessità su di lui, credo che Italiano rimarrà alla Fiorentina e difficilmente sarà riproposto Kokorin. I viola devono sapere cosa fare da grande. Per fare il salto di qualità devono essere presi 2 giocatori per reparto".

Amrabat potrebbe partire nel mercato di gennaio o sarebbe pericoloso?

"Ci sarebbe da parlare con lui. Si è messo in evidenza e potrebbe essere appetito da grandi club. Se si vuole lottare per grandi traguardi va tenuto e affiancato con giocatori di livello. Nel caso andasse via la società dovrebbe farsi trovare pronta".