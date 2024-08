CINQUINI A RFV, Il giudizio su Palladino è negativo

FirenzeViola.it

Oreste Cinquini, ex viola e direttore sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare della partita di ieri e in vista della chiusura del mercato

A centrocampo c'è da capire cosa vuole fare la Fiorentina visto che le caratteristiche di Amrabat non le ha nessuno:

"Avremo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Folorunsho non ha le caratteristiche di Amrabat. Aggiungiamo buoni giocatori, ma non di fondamentale importanza. Dipende tutto dagli obiettivi che si è posta la società"

Cosa ne pensa della situazione Amrabat visto che lo ha fatto giocare per 120 minuti ieri sera?

"Ikone anche ieri ha giocato e sembra in partenza, questo mi è sembrato strano. Non mi sembra la partita giusta per metterlo in mostra. Abbiamo scelto un allenatore che viene da 3 anni di Monza e ha un modulo diverso. Anche lo stesso Pongracic giocava nel Lecce, non investiamo sui giovani".

Su Palladino:

"Abbiamo fatto una campagna acquisti andando dietro ai dettagli tecnici di Palladino. Per ora il giudizio è negativo e dobbiamo aspettare a partire da stasera con la chiusura del mercato. Beltran è stato utilizzato poco. Il problema della Fiorentina degli scorsi anni per me è stato Italiano, ma ora ci sono da fare delle riflessioni e spero che Palladino possa risolvere i problemi".

