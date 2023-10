CHIARUGI A RFV, Viola starà dove merita, Nzola va aiutato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Luciano Chiarugi a Radio Firenze Viola

Luciano Chiarugi, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa di Beltran e della doppietta di ieri sera?

"L'ho visto sereno, tranquillo, con voglia di giocare e non mi sembrava scosso dalle critiche. Anche se l'avversario era modesto, la Fiorentina ha segnato tutti gol molto belli e anche i giocatori che giocano meno hanno dimostrato che, quando hanno l'occasione, si mettono in evidenza mostrando all'allenatore che sono tutti pronti e vogliosi. E' importante avere una rosa ampia e servirà nel corso del tempo. Nzola sa fare gol, ma i gol di ieri di Beltran hanno mostrato la sua freddezza e scaltrezza, la squadra ha avuto una grande voglia e concentrazione dopo la sconfitta con l'Empoli. Questa squadra farà un grande campionato continuando questo buon inizio di stagione, può ambire a fare qualcosa di grande con questo progetto e a stare dove merita. Con la Lazio non so se giocherà Beltran, in attacco possono giocare tutti perché l'equilibrio è sottile. In Italia è difficile far esordire i giovani, ma a Firenze sta succedendo sempre di più ed è una cosa molto bella. Questi ragazzi meritano di avere possibilità e hanno prospettiva stando in prima squadra, complimenti agli operatori e alla società, sarebbe la cosa più bella ottenere risultati in questo modo."

Cosa ne pensa di Nzola?

"Ieri sera quando è entrato il risultato era già stabilito, probabilmente non ha avuto quella cattiveria e concentrazione giusta, sentendosi la maggior parte delle responsabilità addosso, essendo ad ora il titolare e dopo essere stato voluto ed elogiato dall'allenatore. Nzola va aiutato e si sente in colpa, non è un buon momento per lui."

Ascolta il podcast per l'intervento completo!