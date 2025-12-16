RFV Cesara Bonamici: "Viola in 'arresto' cardiaco, serve un defibrillatore"

La giornalista di Mediaset, nonché grande tifosa della Fiorentina, Cesara Bonamici ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: "Ho la sensazione che il cuore della Fiorentina si sia fermato e che ci voglia un defibrillatore. Che ha in mano solo la società. Serve un dirigente forte che possa dire di essere il plenipotenziario di Commisso a Firenze, sapendo gestire l'emergenza e provando a ricostruire la squadra a gennaio. Oltretutto c'è il centenario l'anno prossimo".

Qual è la soluzione?

"Io dico che non è tempo di esperimenti, ci vuole la rianimazione. Non basta mettere tanto denaro se non hai un buon manager per guidare la squadra. E serve anche qualcuno che tolga quell'aria di rassegnazione dalla faccia dei giocatori".

Vanoli poteva fare qualcosa?

"Mi sembra che ci voglia un cambiamento radicale. Perché sennò ad agosto andiamo a festeggiare il centenario contro la Juve Stabia, con tutto il rispetto. Serve qualcosa di drastico, altrimenti mi sembra un destino segnato. E' una sofferenza veder scendere in campo i giocatori".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!