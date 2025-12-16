RFV Ducci: "Fiorentina? Se il migliore della squadra è Mandragora un problema c'è"

Piero Ducci, ex dirigente di Milan e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?": "Io a tutto pensavo, tranne a questo. Può essere sbagliato tutto, ma il valore delle altre per me è così esiguo che non pensavo potesse avere sei punti dopo quindici partite. Il vero problema è che in queste situazioni ci deve stare chi ci sa stare, chi è abituato a questa classifica. Quando una squadra come la Fiorentina si trova in acque così movimentate subentrano disagio e paura. Sul mercato di gennaio non so cosa può accadere né cosa sia indicato fare. Non credo possa fare una rivoluzione totale, è pericoloso farla adesso.

Ci sono state decisioni sbagliate, anche sugli allenatori, che erano tutti bravi. E Italiano secondo me era il migliore di tutti. Poi il reparto offensivo non mi ha mai convinto. Dzeko ha la sua età e Piccoli non ha mai segnato tanto. Poi c'è Kean, che ha fatto un anno buono in carriera. Ci sarà un motivo per cui questo giocatore a ventisei anni è alla Fiorentina? Questo ormai ha una carriera lunga dieci anni. Nelle squadre non si può prescindere dagli attaccanti che segnano. Quando mancano i gol è difficile risalire. Se pensiamo che il miglior giocatore della Fiorentina è Mandragora mi spavento, per carità è un buonissimo giocatore ma non è un campione e al momento è il miglior realizzatore.

Insisto sempre sull'attacco: è stato preso Piccoli, ma Nzola a Pisa ha fatto più gol per adesso. Tante decisioni discutibili, anche a centrocampo, un reparto di medio bassa classifica. Poi l'errore è stato paragonarsi con altre realtà, col sistema Atalanta e il sistema Bologna, che in questo momento c'entrano poco con la Fiorentina".

E sull'inserimento di un possibile nuovo dirigente nell'organigramma Fiorentina, Ducci ha detto: "Questo è un tema molto caldo. Partiamo da un concetto primario: la presenza di Commisso ha un valore importantissimo. Quando manca la proprietà è un problema. La Fiorentina non ha più figure dirigenziali di altissimo profilo. In questo momento però forse più si cambia e peggio è. Anche il gruppo squadra, che fai, ne togli sette e ne metti altri sette? Non credo sia una buona idea".