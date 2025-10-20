RFV

Ceccarini su Pradè: "Non si dimetterà mai. Pioli invece potrebbe farlo"FirenzeViola.it
Oggi alle 13:13Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola: "Il direttore sportivo non si dimetterà mai, anche perché Commisso non lo accetterebbe. Credo che Pradè senta una grande responsabilità nei confronti dell'allenatore e della squadra. Se si dimetterà qualcuno, quel qualcuno sarà Pioli. Sarebbe lui a fare un passo indietro a prescindere, pure se il presidente si mettesse di traverso. Bologna? Non credo che la sfida coi rossoblù sia determinante per l'eventuale esonero". 