RFV Paganin: "Fiorentina-Como decisa dagli episodi. Quella viola è una squadra viva, può fare un filotto"

Massimo Paganin, ex difensore di Fiorentina e Bologna, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?". Queste le sue parole sulla sfida persa dai viola contro il Como e sugli episodi arbitrali: "Il calcio è fatto di episodi e questi possono cambiare il corso della gara. La Fiorentina con il Como ha avuto le occasioni per andare in vantaggio. Mi è sembrata una squadra viva che fa un buon calcio e che ha ancora dietro gli strascichi dell'inizio stagione. Ha affrontato poi un'ottima squadra come il Como a cui però ha tenuto il campo e poteva avere un risultato diverso. Ovvio poi che ripeto gli episodi indirizzano".

Come si può allenare il reparto difensivo per migliorare determinate situazioni di gioco? "Va allenata tutta la fase difensiva dando disponibilità mentale e essendo pronti ad anticipare l'errore eventuale del compagno. Ci sono periodi in cui le cose non vanno benissimo e ad ogni piccolo errore prendi gol. L'attenzione si allena solo quotidianamente e conoscendo Vanoli non credo che certi dettagli sfuggano a Vanoli. La squadra però l'ho vista viva. Ora ci sarà la partita contro la più forte del campionato che è l'Inter e che comunque qualcosina la concede. Sarà li si molto importante concedere il meno possibile ai nerazzurri".

Come si spiega la classifica viola da 14 mesi a questa parte? "È difficile spiegarsi perché la Fiorentina sia ancora nei bassi fondi della classifica. Ogni giorno si deve lavorare per accrescere l'autostima attingendo anche alla storia di un club che ha avuto momenti importanti. La squadra ha anche la possibilità di fare una serie di risultati utili consecutivi".