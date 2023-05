CASCIONE A RFV: "VIOLA-WEST HAM GARA SPETTACOLARE. A FIRENZE SI FANNO COSE IMPORTANTI"

FirenzeViola.it

Emmanuel Cascione a Radio FirenzeViola

Emmanuel Cascione, doppio ex di Fiorentina e West Ham, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di “Viola Weekend”, per parlare di Fiorentina e della finale di Conference League: “La Fiorentina ha una rosa importante e un allenatore che trasmette mentalità vincente, giocandosela sempre a viso aperto. Può portarla a casa, trova di fronte una squadra forte ma abbordabile per i viola. È una sfida aperta”.

Quanto incide il fatto che il West Ham gioca in Premier, con ritmi più alti?

“Quando ho giocato in Inghilterra il calcio era più fisico e istintivo, adesso è diverso anche sul piano tattico. Invece il calcio italiano ha fatto il percorso contrario, con tanta difficoltà in Europa negli ultimi anni, tolta questa stagione. Il West Ham tiene un ritmo alto, come la Fiorentina, quindi mi aspetto una gara spettacolare, con poco tatticismo e molta intraprendenza da entrambe”.

Si può dire che è un 50 e 50 come pronostico?

“Io vedo una sfida equilibrata, al di là della potenza economico delle squadre inglesi. Molte volte spendono anche male facendo valutazioni eccessive. Il West Ham è una squadra ricca ma che non ha mai fatto campionati importantissimi. Mentre a Firenze si sta costruendo qualcosa di importante, con un tecnico che sa lavorare e una società che ha entusiasmo. Lo sta trasmettendo alla tifoseria, che è molto più contenta degli ultimi anni”.

Cosa significa il West Ham in Inghilterra?

“Ricordo un grandissimo attaccamento alla squadra, come in tutta l’Inghilterra. Ma lì si respirava un’aria diversa, d’importanza storica della tifoseria. Nel mio periodo tanti talenti venivano fuori dal settore giovanile, c’era tanta unione con la prima squadra. Anche allo stadio i tifosi non smettevano mai di cantare, davano una carica davvero importante, più forte delle altre tifoserie”.

Si tratta, tra l’altro, di una realtà con un settore giovanile importante.

“Quando c’ero io, nei primi anni duemila, c’erano dei talenti incredibili. Rio Ferdinand, Lampard, Joe Cole... è una delle top 3 squadre a livello di settore giovanile d’Inghilterra, con Arsenal e Manchester United. Il lavoro che fanno fin dai ragazzi è meticoloso, gli danno molta importanza e poi hanno il coraggio di lanciarli in prima squadra. Con criterio, ma almeno 6-7 giocatori nell’arco di due anni sono usciti da lì”.

Come vede la gara di Sassuolo per la Fiorentina, vista la corsa all’ottavo posto?

“Il Sassuolo ha già finito il suo campionato, ha poco da chiedere. Ma gioca bene, ha diversi ragazzi che hanno gamba e un buon allenatore, ma la Fiorentina adesso sta meglio mentalmente e fisicamente. Penso parta in vantaggio per la gara di Reggio Emilia”.