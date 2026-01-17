RFV Carnevali: "Avevo un bel rapporto di amicizia. Abbiamo perso un grande presidente"

Il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Radio FirenzeViola ricordando così la scomparsa del Presidente Commisso: "Sono molto dispiaciuto della sua scomparsa, avevamo stretto un rapporto di amicizia negli anni. Nel momento in cui muore una persona si spende sempre belle parole, mentre con Commisso è diverso, dalla prima volta che l'ho visto mi ha fatto subito capire il suo amore per Firenze. Oggi abbiamo perso un grande presidente, perché come sapete ora le società sono sempre più gestite da fondi americani o arabi. Lui è l'unico dei pochi presidenti che investiva per amore. Era una persona che ci metteva il cuore e lavorava con persone che ci mettono il cuore, perciò immagino quanto possono stare male queste persone, perché lavorando a stretto contatto ora stanno soffrendo molto. Oggi abbiamo perso un grande presidente. Con lui e Joe Barone si era costruito un rapporto bellissimo che prosegue anche adesso.

Io ricordo quando Barone e Commisso vennero al nostro centro sportivo e prese spunto per il suo Viola Park e lì dimostrò anche la voglia di fare qualcosa per il sistema calcio in Italia. Non si concentrava solo sulla prima squadra, ma anche sulla femminile e sulle giovanili. Poi per scherzare gli dissi: 'Se prendi troppo spunto poi vi chiediamo la fattura a voi'. Questo dimostra che persona era il Presidente. Faccio le mie condoglianze alla famiglia e a tutto il mondo viola".

