Carnasciali netto: "Gudmundsson irriconoscibile, è fermo. Anche Pioli in difficoltà"

L'ex difensore gigliato, Daniele Carnasciali, ha parlato nel corso di "Palla al centro" a Radio FirenzeViola di come la Fiorentina deve, a detta sua, affrontare i prossimi impegni di campionato.

Lei vede un Pioli in difficoltà?

"Sì, in effetti è in difficoltà. Si vede che al momento è in confusione, ma anche i giocatori non lo aiutano, Gudmundsson è irriconoscibile rispetto a quello di Genova, è fermo".

Oltre a Gudmunsson anche Fagioli sta deludendo?

"Sì. Io sento dire che è colpa dell'allenatore se i giocatori non vanno, ma io invertirei le cose in alcuni casi, ci sono giocatori che non riescono ad adattarsi al modo di giocare dell'allenatore. L'anno scorso in mezzo al campo Cataldi e Bove ti davano qualcosa in più".

In questi momenti non serve il dirigente autorevole?

"Sì serve, ma questo manca. Secondo me i dirigenti di adesso dovrebbero alzare la mano e fare spazio a dirigenti che ne sanno di calcio e che sanno gestire una squadra, cosa che a Firenze è parecchio tempo che non c'è".

I dirigenti cosa devono fare in questa situazione?

"Devono andare a parlare con i giocatori, ma detto questo non so quanto credito poi i giocatori danno alle loro parole. Alla fine conta chi e in che modo te lo dice".

La Fiorentina con che spirito deve affrontare le prossime partite?

"Per me tutte le partite sono difficili, ma in partite come quella con il Milan c'è una maggiore attenzione. La Fiorentina secondo me può fare risultato con qualsiasi squadra. Poi però bisogna vedere anche il momento della squadra, il nostro è un brutto momento, per questo è una partita difficile. Tutte le partite sono difficili, sia che tu giochi contro la prima che contro l'ultima e i giocatori se lo devono mettere in testa. Poi magari in queste partite proibitive fai risultato e la situazione cambia".

