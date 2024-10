CARNASCIALI A RFV, Vice-Kean? Meglio Beltran di Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del momento della Fiorentina: "Vedo una parvenza di gioco. Davanti c'è un calciatore come Kean che è molto bravo a far salire la squadra. Adesso poi gira tutto. In Europa darei spazio a chi sta giocando meno. Darei continuità a Beltran ad esempio: non fa quello che fa Kean, ma va provato lì davanti anche in caso che in futuro possa servire, un'alternativa come centravanti serve e lì vedo più lui di Kouame".

Come gestire invece Michael Kayode?

"Lui deve farsi trovare pronto. Secondo me ha delle qualità. L'anno scorso non ho visto un fenomeno, ma un buon giocatore. E secondo me può fare (più di Biraghi a esempio) il terzo di difesa. Cercherei però di recuperarlo da esterno, purtroppo le prestazioni ottime di Dodo lo relegano al ruolo di riserva".