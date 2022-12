CARNASCIALI A RFV, Niente esterno, serve una punta

L'ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a Radio FirenzeViola, durante Dodicesimo Uomo sulla Fiorentina: "La Fiorentina ha già molti esterni, secondo me c'è più bisogno di un centravanti. Io non sono molto contento quando si va a comprare a gennaio, dove invece dovresti fare qualche correzione. E' difficile comprare una buona punta a gennaio, la vedo dura che si spendano tanti soldi. Secondo me se la Fiorentina spende 30-40 milioni allora può prendere un buon attaccante, ma non penso. Un esterno non lo prenderei, anche perché quando rientreranno gli infortunati, in quel reparto sei al completo".