RFV Carmine Esposito: "Pioli deve mettere Kean nelle condizioni per poter fare la differenza".

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni sulle ultime in casa viola ed in particolare sul tema legato a Moise Kean: "E' stato il giocatore che in nazionale ha fatto maggiormente la differenza, con gol e grandi partite. Ora lo aspettiamo anche in maglia viola. Lo scorso anno ha fatto un grande campionato ed è naturale che gli avversari lo marchino stretto, perché è uno che può fare la differenza".

Su Piccoli e la convivenza con lo stesso Kean: "In nazionale Kean gioca con Retegui che è un giocatore diverso da Piccoli e che è stato bravo a mettersi a disposizione del bomber viola. Anche l'ex Cagliari però può convivere bene con Moise. Adesso è importante trovare però la quadra con la coppia davanti e il resto della squadra, visti i soli due punti in classifica. Spero che Pioli possa far capire al resto dei giocatori che è importante mettere Kean nelle migliori condizioni per rendere, perché è lui quello che può fare la differenza".

Cosa ne pensa di Fazzini?: "E' un giocatore giovane ma ha gli attributi e la voglia di arrivare in una grande squadra. A me piacerebbe trovare una quadra con lui, Kean e un altro attaccante. Anche l'opzione Fazzini-Gudmundsson dietro Kean è una buona soluzione".