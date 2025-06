RFV Carlos Freitas: "Pioli è un grande uomo. Prima o poi allenerà di nuovo la Fiorentina"

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Io penso che la Fiorentina abbia scelto bene sia quando ha preso Palladino che quando ha preso Italiano perché sono due allenatori che sono molto competenti. Riguardo a Pioli posso dire solo buone cose. Sappiamo come ha guidato uno dei momenti più brutti della Fiorentina ma lui è stato veramente un grande uomo, di grandi capacità e rimarrà nella mia memoria per sempre. Sono sicuro che la sua storia avrà altri articoli da scrivere".



Crede che Pioli possa tornare a Firenze?

"Stefano ha dei valori umani importanti, la sua storia come allenatore è stata interrotta in un modo che ha stupito tutta la piazza, non lo so se sarà questo il momento ma credo che un giorno questa opzione si può riaprire".

"Farioli è un allenatore romantico, ha un'identità precisa, ha dei sani principi che porta sul campo e ai suoi giocatori ma ha perso lo scudetto in Olanda in un modo drammatico perché aveva tutto per vincere. Sicuramente è l'allenatore più vicino a De Zerbi a livello di concetti e idee però il giorno che lascia questo romanticismo migliorerà".