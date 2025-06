Thauvin, è lui il primo nome del mercato viola: costerebbe molto meno di Gudmundsson

Nonostante sia ancora alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Raffaele Palladino, la Fiorentina pensa già al mercato in entrata. Il primo nome che è uscito è quello di Florian Thauvin. Il francese, campione del mondo con i transalpini nel 2018, è l'assoluto leader tecnico dell'Udinese. In attesa della fumata bianca per il nuovo tecnico, con Stefano Pioli sempre in pole position, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola stanno già puntando al numero 10 dei friulani. Thauvin non è in discussione in Friuli anche se in questo momento dalle parti di Udine la situazione è particolare con l'attesa delle firme per il passaggio di proprietà del club dalle mani della famiglia Pozzo a quelle del fondo Guggenheim.

I dirigenti bianconeri sanno di dover far cassa con le cessioni di Bjiol, Lucca e Solet, mentre Thauvin non è mai stato messo sul mercato. Anzi, lo stesso calciatore francese ha fatto sapere che dopo le vacanze riprenderà ad allenarsi con l'Udinese. Thauvin ha ancora un anno di contratto con i friulani ma potrebbe essere tentato da tornare a giocare una coppa europea. La Fiorentina lo sta mettendo in concorrenza con Albert Gudmundsson, per il cui riscatto dovrebbe spendere circa 17 milioni. Thauvin costerebbe molto meno ma ogni decisione sul prossimo mercato sarà rimandata a quando sarà stato scelto il nuovo allenatore.