Si complica il caso Gudmundsson, il processo potrebbe slittare e il Genoa mette pressione

vedi letture

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sul futuro di Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese in questa stagione, complici vari acciacchi fisici e un feeling con Palladino che probabilmente non è mai sbocciato del tutto, non ha reso quanto tutto il popolo viola si aspettava e il suo prossimo futuro è un rebus. La Fiorentina sembrerebbe intenzionata ad andare avanti con l'ex Genoa ma la decisione finale verrà presa solo dopo aver sentito il parere del nuovo tecnico. C'è poi la questione del processo per cattiva condotta sessuale che, secondo quanto riferito dal Genoa, potrebbe prolungarsi fino a settembre-ottobre. In questo caso la Fiorentina non sborserà alcuna cifra per il riscatto. Con il processo in corso i viola non riscatteranno Gudmundsson ma chiederanno ai liguri di ridiscutere il prestito, magari con un rinnovo e un adeguamento delle cifre.

Da Genova fanno sapere che per l'islandese si sono fatti avanti alcuni club che parteciperanno alla prossima Champions League. Se tornasse in rossoblu il grifone potrebbe anche decidere di tenerlo però. Il futuro è quanto mai incerto per Gudmundsson. Per il momento la palla è nel campo della Fiorentina, a breve però dovrà essere presa una decisione.