RFV Pin: "Se Pioli torna ha un curriculum da difendere e lo fa per migliorare la Fiorentina"

L'ex giocatore della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola Celeste Pin durante "Garrisca al Vento" si è espresso così di fronte alle voci di un ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina e altri possibili allenatori: "Se Stefano Pioli rientra in Italia ha delle pretese e un curriculum da difendere e se torna è per migliorare questa Fiorentina. Qui a Firenze ha vissuto un'annata molto particolare con la scomparsa di Astori, ma ha dovuto fare con quello che aveva. Ora dovrebbe restare in Arabia fino al 2 luglio.

Professionalmente è un allenatore che ha ottenuto il meglio della sua carriera negli ultimi anni al Milan con lo scudetto ma ha una lunga esperienza, in club come Lazio o Bologna. Ma se non hai la qualità nella rosa nessuno è un mago. Prendi il Psg che ha vinto la Champions con Luis Enrique ma alla Roma era stato cacciato, a Parigi vince perché ha qualità ma lui è stato bravo perché ha eliminato le primedonne per il collettivo".