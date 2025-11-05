Caputi: "Inspiegabile la situazione alla Fiorentina. Vanoli va bene"

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante Colpi d'Ala. Queste le sue parole sulla situazione alla Fiorentina: "Io sono sbalordito perché secondo me la Fiorentina è una buona squadra che poteva lottare per l'Europa. Ci sono i giocatori, poi in campo non si va con l'album delle figurine. Ma era inimmaginabile quello che sta succedendo a Firenze. Non c'è cosa peggiore per una squadra di un certo livello ritrovarsi all'ultimo posto della classifica. Serve una reazione non tanto tecnica ma di volontà e di coesione. Ci sono tanti fattori che hanno portato a questa situazione però ora si devono tutti rimboccare le maniche".

Cosa ne pensa di Vanoli per la Fiorentina?

"Ha dimostrato delle qualità da allenatore. In questo momento serve un po' di esperienza e bisogna entrare nella testa dei giocatori. Sulla qualità non ci sono dubbi, è in discussione che questa squadra non ha reso in ogni settore. Di nomi se ne sono fatti diversi, in questo momento si fanno tante valutazioni. Ma Vanoli può essere il profilo giusto. Gli altri nomi da D'Aversa a Palladino non mi sembrano opzioni per la Fiorentina".

