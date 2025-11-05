RFV Bisoli punta su Goretti: "E' pronto, l'esperienza si fa sul campo"

L'allenatore Pierpaolo Bisoli è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" partendo dalla nomina di Roberto Goretti, suo direttore sportivo al Perugia e al Cosenza: "Sono contento perché se lo merita, è un lavoratore, ha passione per il calcio, persone del genere sono fondamentali, inoltre ha una dote, sa vedere i giocatori, sa parlare ai giocatori nel modo giusto, non va allo scontro. In questo momento è importantissimo trovare una chiave usando misure un po più soft. Tra i suoi difetti forse è troppo buono, e nel mondo del calcio spesso non paga. Secondo me la Fiorentina ha fatto bene perché Goretti conosce l'ambiente, conosce pregi e difetti dello spogliatoio. E soprattutto di tempo ora ce n'è poco perché la Fiorentina si è infilata in una situazione molto difficile. Lui queste dinamiche le conosce, le sa affrontare bene, poi dicono che non abbia esperienza, ma quella si fa sul campo. Credo che la Fiorentina abbia bisogno di una persona che stia accanto ai calciatori, hanno bisogno di fiducia".

Cosa risponde a coloro che avrebbero voluto un Ds più esperto e di maggior spessore?

"I tifosi è chiaro che guardino al passato, quello che una persona ha fatto e si fanno ingolosire. Poi, però, le dinamiche sono altre. Io credo che un direttore sportivo debba conoscere le dinamiche e lui le sa. Goretti di calcio ne sa tanto, poi non hai mai fatto esperienza in Serie A? Si, ma perché non gliene hanno dato l'opportunità. Era già all'altezza, era già pronto. Io stimo le società che rischiano dando possibilità a persone come Goretti. Nel calcio si va troppo alla ricerca dei nomi e delle mode, invece va ricercata la concretezza".