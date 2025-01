CAPRIO A RFV, Sono molto stupito dall'involuzione viola

Mino Caprio, doppiatore di Peter Griffin nella celebre serie tv "I Griffin", nonché grande tifoso della Lazio, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare della gara contro la Fiorentina: "Sto seguendo molto la Fiorentina e devo dire che la squadra è penalizzata da speranze e aspettative che stanno lentamente calando. Gudmundsson non è quello del Genoa. Colpani non è quello del Monza. Mi dispiace perché quando la Fiorentina fece questi acquisti la vedevo da Champions. Negli otto risultati esprimeva un buon calcio, peraltro senza l'islandese. Anche Palladino mi convinceva. Poi c'è stata questa involuzione: mi domando perché?".

Qual è il giocatore della Lazio che più l'ha stupita?

"Finora la Lazio ha costruito tanti punti grazie alla fascia sinistra, in particolare grazie a Nuno Tavares. Anche Dele-Bashiru e Noslin sono ragazzi promettenti".