CAPPELLINI A RFV, Locatelli unico che alza il livello

Il giornalista di La Repubblica Stefano Cappellini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dall'operato della società: "Sono pessimista. Mi sembra una situazione complicata: ci sono da comprare tanti giocatori, per me almeno 6/7, e non mi sembra ci sia la volontà di spendere tanto. L'alternativa sarebbe cercare profili poco conosciuti, ma non mi sembra che negli ultimi anni sia stato un fiore all'occhiello della società. Mi auguro di sbagliarmi, ma adesso la notizia del possibile addio di Milenkovic non mi aiuta a diradare questi miei dubbi".

Sui difensori: "La Fiorentina dovrebbe avere almeno cinque centrali, anche per ovviare a infortuni o squalifiche. Ieri hanno giocato nel ruolo di "braccetto" Kayode e Biraghi, non mi sembrano troppo adatti a quella posizione. Ho paura che la rosa possa essere inadeguata anche al termine del mercato".

Sul mercato dei centrocampisti: "Locatelli non mi dispiacerebbe ma non credo possa essere un profilo troppo realistico. Io ho la sensazione che con gli addii di Bonaventura, Arthur e Castrovilli siano partiti calciatori che sanno giocare a calcio. Abbiamo perso tanto con le uscite, adesso c'è penuria in rosa di giocatori che sanno giocare bene con i piedi. Tra tutti i nomi che stanno circolando, eccetto Locatelli, non mi sembra che ci siano giocatori che rispondano a queste caratteristiche".

