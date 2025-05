RFV Capozucca difende Pradè: "Non si merita certi malumori. Ingiustificabile questo trattamento"

Stefano Capozucca, direttore sportivo di lunga esperienza, su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" ha parlato dell'attualità di casa Fiorentina, partendo ovviamente dalle dimissioni di Raffaele Palladino: "Commentare non è facile quando non si conosce la verità, quella la sa solo Palladino. Era stato confermato dal club, queste dimissioni lasciano perplessi. I veri motivi li posso rimettere solo a Palladino, o al massimo alla società".

Lei conosce bene Pradè, poco fa è stato duramente attaccato dai tifosi. Che ne pensa?

"Pradè non ha bisogno delle mie difese: i fatti parlano per lui, è preparato, un gentleman di questo mondo. Certi malumori nei suoi confronti sono ingiustificabili, quel che è ha fatto quest'anno è sotto gli occhi di tutti. Poi i risultati sono arrivati solo in parte, ma certi commenti per lui sono immeritati. Basta guardare a Kean, ha ristrutturato una squadra che poteva tranquillamente arrivare in Europa League. Esprimo la massima solidarietà nei confronti di Daniele".

Prosegue sulla questione: "Non riesco a capire questo malumore. Se la vedo dagli occhi di chi opera, dico che la Fiorentina è una buona squadra. Non può gareggiare con Inter o Napoli, chi pensa questo sbaglia. Oggi ha uno dei centri sportivi più belli d'Europa, i tifosi viola devono essere contenti di quel che sta accadendo a Firenze. Ci sono tanti fattori positivi a favore di Pradè".