CALAMAI, Viola, che corsa per la CL: la società cosa farà?

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il pareggio di ieri sera dei viola contro la Roma. Ecco le sue parole: "La Fiorentina non è partita per arrivare in zona Champions perché non ha la rosa adeguata ma guardando il rendimento delle rivali ha tutte le possibilità di arrivarci. La domanda è ora rivolta alla società: a fronte di scenari che sono certi, quello che non è certo è quale sarà l'atteggiamento del club del mercato invernale.

Nella sessione di gennaio capiremo se la Viola di Commisso è ambiziosa e vuole bruciare qualche tappa. Due grandi acquisti, uno in difesa e uno in attacco, permetterebbero ai viola sicuramente di andare in Europa League ma forse anche di lottare per il 4° posto. Fiorentina, cosa vuoi fare?"