CALAMAI, Toro-Viola, sfida tra presidenti: quanto pepe

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ossia dell'imminente sfida di campionato in programma sabato sera tra il Torino e i viola. Una gara che vale la corsa all'Europa e che chiama in ballo anche il confronto tra due presidenti (Cairo e Commisso) con rapporti non idilliaci. Ecco il pensiero di Calamai in merito: "Quella di sabato è una sfida nella sfida, è un confronto tra due proprietà che non si sono mai amate e che sono perfino finite nelle aule di tribunale per vicende private e per un'antipatia sorpendente, calcolando il grande amore che lega le due tifoserie.

Per il presidente Cairo e il presidente Commisso battersi a vicenda vale come sconfiggere la Juve. Quanto pepe, dunque, in questa partita che già vale tanto".