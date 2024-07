CALAMAI, Tessmann talento interessante e intrigante

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda come tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai oggi si è espresso così sulla trattativa che riguarda il centrocampista Tanner Tessmann:

"Questa è la settimana della verità, non per completare il mercato ma per dare un indirizzo che la Fiorentina ha assolutamente bisogno in mezzo al campo. Alcuni colleghi hanno scritto che questa dovrebbe essere la settimana di Tessmann. Io cambierei verso, non ci può essere un condizionale: deve essere la settimana. Tessmann va benissimo, progetto interessante e intrigante. Giocatore che con il Venezia ha fatto un qualcosa di speciale conquistando la promozione. Ma almeno l'ultimo colpo del centrocampo deve essere un giocatore di grande personalità. Deve essere un leader e un punto di riferimento per la squadra, perché Tessmann è un talento ma essere il leader con la maglia della Fiorentina è diverso rispetto ad essere leader con il Venezia".