CALAMAI, Preoccupato per quanto succede con Bonaventura

FirenzeViola.it

Nell'appuntamento mattutino del 'Caffè nero bollente' su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza con la Fiorentina:

"In assenza del centravanti, cominciamo a risolvere le questioni legate ai giocatori in scadenza di contratto, questa sarà la settimana decisiva. Ho la sensazione che Castrovilli sia ogni giorno più lontano dalla Fiorentina e mi dispiace perché la trattativa non decolla. Aspetto con curiosità e un pizzico di preoccupazione quello che succederà con Bonaventura. è vero che parliamo di un giocatore che è nella fase conclusiva della sua carriera e non ha fatto un bel finale di stagione, ma calcolando che ci sarà un allenatore nuovo e un centrocampo tutto da ricostruire, fossi la Fiorentina uno come Bonaventura non me lo farei scappare".