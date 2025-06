Calamai: "Pioli spieghi a Kean che i soldi arabi non danno la felicità"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così della situazione Moise Kean: "A Pioli chiediamo tante cose. Per prima cosa, che aiuti il mondo Fiorentina ad alzare il livello, forte dello Scudetto vinto col Milan, che sia da stimolo per tutti, giocatori e tifosi, che sia d'aiuto per uscire dalla dimensione Conference che è propria della Fiorentina negli ultimi anni. E chiedo una cosa in più: di spiegare con la sua personalità a Moise Kean che i soldi degli arabi (in questa cosa l'Al Qadsiah) sono tanti, tantissimi, ma che non sempre danno la felicità quando si parla di calcio, visto che poi tanti calciatori e allenatori (come Pioli) dopo un anno non vedono l'ora di andare via.

Insomma, non è tutto oro quello che luccica. E mi auguro che Pioli riesca a convincere Kean che anche un club che non ha quelle potenzialità economiche può essere un piccolo paradiso per lui".