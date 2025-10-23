Calamai: "Occhio al Rapid: oggi vedremo la vera faccia dell'ACF"

Calamai: "Occhio al Rapid: oggi vedremo la vera faccia dell'ACF"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:13Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato della gara di stasera in Conference League: “Avverto una sottovalutazione della sfida di stasera. Guardare la classifica del Rapid Vienna ci può portare fuori strada. I viennesi puntano tantissimo sulla Conference e giocheranno con un pubblico assatanato. Stasera vedremo la vera faccia della Fiorentina: non quella tecnica, ma della grinta. Dalle parole ritrovo il senso di compattezza di cui ha bisogno, ma questa compattezza la dobbiamo vedere in campo”.

Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "Occhio al Rapid: oggi vedremo la vera faccia della Fiorentina"