CALAMAI, Mercato: esterni ok. Ora un big in mediana

FirenzeViola.it

Nel corso del suo classico spazio mattutino con il "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, il nostro opinionista Luca Calamai si è così espresso a proposito delle mosse di mercato dei dirigenti viola in vista della finestra invernale di trattative: "L'ultimo Sottil mi sta incuriosendo. Tornerà Gudmundsson, Beltran si è tolto i panni dell'eterno mistero e sta diventando un giocatore importante. Insomma possiamo trovare delle alternative, lo stesso Bove ha dimostrato di poter partire da esterno per poi accentrarsi in fase di non possesso, per non parlare poi di Gosens.

In mezzo al campo invece vedo questa squadra un po' contata, sia nei numeri che nella qualità. Fermi restando Adli, Cataldi e Bove, che sono i tre titolari, Mandragora lo ritengo una buona riserva e Richardson, sperando non abbia particolari problemi fisici, lo vedo ancora lontano dall'essere quel giocatore che può dare un contributo importante ad una squadra che a questo punto convive con la parola scudetto. Io credo allora che se si trovasse un altro giocatore in mezzo al campo a metà strada tra le caratteristiche di Adli, Cataldi e Bove, questo potrebbe dare un ulteriore spinta alla Fiorentina".