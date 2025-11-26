RFV A. Draghi (FdI): "Franchi? Tutti colpevoli. Serve una Commissione d'Indagine"

Nella mattinata di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'C'è Polemica' per parlare della situazione dello stadio Franchi è intervenuto Alessandro Draghi, Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia. Questo il suo commento a proposito di quanto emerso nelle scorse ore, ovvero sul caso che riguarda la mancata trasparenza dei cantieri dell'impianto (qui i dettagli): "Nel 2024, dopo la tragedia del cantiere di via Mariti, il sindaco Nardella e i sindacati corrono ai ripari creando un protocollo per controllare i cantieri. Questo protocollo viene applicato per la tramvia che va a Bagno a Ripoli, si promette di applicarlo anche per i cantieri del Franchi ma ciò non accade. Si chiama 'Cantiere trasparente' e per il Franchi non è stato applicato. Non si sa quanti operai lavorano, chi sono, se sono sani ecc.. Questa cosa è venuta fuori ieri durante una Commissione Lavoro anche grazie ai sindacati. Se io andassi lì davanti non avrei contezza di quello che succede dentro. Noi entro fine anno vogliamo votare per la Commissione d'indagine dei lavori al Franchi. Ci sono tante incognite e la Commissione, perché un sopralluogo non è mai stato permesso. Serve trasparenza e volontà di mettere le cose in chiaro.

E sulle dichiarazioni di Emiliano Fossi, deputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Campi, che nelle scorse ore aveva detto che i ritardi nella costruzione dello stadio eran già stati preventivati sin dai primi progetti, ha detto: "Fossi è l'ultimo che deve parlare, è uno dei principali colpevoli di questa situazione. Io tra i colpevoli ci metto anche la Fiorentina e poi ovviamente l'Amministrazione Comunale, c'è un concorso di colpa, il Comune ha provato a nascondere la polvere sotto al tappeto. Noi siamo ancora ad aspettare il cronoprogramma, che ancora non c'è. Io entro Natale porterò in aula la votazione della commissione di indagine".