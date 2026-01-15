RFV Calamai: "Lotta salvezza: viola, occhio. Non abbassare l'attenzione"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato della lotta salvezza: "Siamo ancora dentro la lotta per la salvezza. Se qualcuno pensasse che è già tutto finito questo problema, anche i risultati dei recuperi di ieri segnalano questo campanello d’allarme.

Il Parma è riuscito a pareggiare in casa del Napoli, e il Lecce fino a pochi minuti dalla fine era perfettamente pari anche con l’Inter. Insomma le nostre rivali ci credono ancora, sono convinte di potersi tirar fuori, e allora la Fiorentina non deve abbassare l’attenzione perché salvarsi sarà ancora dura".