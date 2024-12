CALAMAI, La qualità di Gud per restare lassù

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il terzo posto (con una gara in meno) della squadra viola: "È chiaro che mi è rimasto negli occhi il gol di Cataldi e, soprattutto, quella bellissima dedica all'amico Bove. Sono storie che riconciliano con il calcio vero: quello dei sentimenti. Tuttavia, voglio fare una riflessione che va oltre. Io vedo un campionato molto strano che può regalare un 'Leicester italiano', cioè può portare al trionfo una squadra che a inizio stagione tutto aveva in testa meno che vincere lo Scudetto. È chiaro che in questo ruolo potrebbe esserci l'Atalanta, potrebbe essere la Lazio, ma potrebbe essere anche la Fiorentina.

È vero, è tutto molto complicato e per farlo servirebbe accelerare ancora un po'. Ed è per questo che servirà il miglior Gudmundsson. È stato il grande investimento estivo, la stella che la Fiorentina ha acquistato per rendere ancora più forte la squadra. In questo momento penso sia al 50% del suo potenziale, ma se c'è ancora qualcuno che può far dare una sgassata a questa squadra e tenerla lassù, quello è l'islandese".