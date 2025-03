RFV Calamai: "Kean azzurro, che orgoglio: è la vittoria di Firenze. Va sostenuto"

Nel Caffè Nero Bollente in onda stamani su Radio Firenzeviola si è parlato di Moise Kean e della sua presenza da titolare nell'Italia che stasera sfiderà la Germania in Nations League. Così Luca Calamai: "Io non mi preoccupo per Kean in Nazionale, anzi, ci trovo tanti motivi di orgoglio. Abbiamo preso un attaccante che veniva da zero gol trasformandolo in un centravanti di statura internazionale, capace di diventare l'attaccante della Nazionale.

È la vittoria di Firenze, dei tifosi della Fiorentina, di Palladino, dei suoi compagni ma anche di Kean, arrivato a Firenze con l'etichetta di un carattere difficile invece si sta dimostrando un leader di questa squadra. So che a Firenze la Nazionale non scalda ma io dico viva Kean, e stasera un'occhiatina a Italia-Germania vale la pena di darla"