CALAMAI, Jack, speravo in un lieto fine: Viola senza leader

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così su Giacomo Bonaventura e sul probabile non rinnovo con la Fiorentina: "Mi ero illuso che si fosse arrivati al fine di una doppia trattativa - considerando anche Castrovilli - che si è dilungata nel tempo. E mi auguravo un lieto fine soprattutto su Bonaventura. Il rinvio dell'incontro mi porta a una visione molto pessimista: se ancora non hai voglia di incontrarti col club, allora è difficile che Jack resti a Firenze. Si può fare a meno di Bonaventura? Sicuramente. Però è un leader, e in una squadra di pochi leader, tutto questo suggerisce qualcosa agli uomini mercato della Fiorentina: i prossimi acquisti, oltre ad essere bravi, dovranno anche avere tanta personalità. Altrimenti, una squadra di bravi ragazzi e di buoni gregari, da sola non basterebbe".

