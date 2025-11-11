Calamai: "Il comunicato di Commisso è giusto, ma ora deve dimostrare ambizione"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina e in particolare del comunicato pubblicato ieri sera dal club in cui Rocco Commisso smentisce la vendita della società: "Trovo che sia molto importante l'intervento del Presidente Commisso attraverso la nota. In questo momento di difficoltà il presidente ha ribadito, con toni che non lasciano spazio a repliche o dubbi, il fatto che lui è ancora il proprietario della Fiorentina e vuole continuare a esserlo. Conoscendolo, non credo che voglia tenere in mano una Fiorentina in veste dimessa, ma che il concetto di ambizione che ha accompagnato, almeno in parole, le ultime due stagioni, possa trovare riscontro negli atteggiamenti.

L'ambizione in questo momento è salvare la Fiorentina. E allora, caro presidente, sono sicuro che dopo aver elogiato i suoi dirigenti, possa spronarli anche a trovare sul mercato quei due giocatori, il centrocampista e il difensore, che ormai per giudizio comune sono fondamentali per evitare che la stagione del centenario diventi un qualcosa da vivere come un incubo. Toccherà ai suoi dirigenti trovare i giocatori giusti e, magari, attraverso qualche cessione, trovare una parte di soldi per pagarli".