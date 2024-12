CALAMAI, Folorunsho bene. Ma mai riprendere Chiesa

FirenzeViola.it

Nel "Caffè Nero Bollente" di oggi, in onda come di consueto su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha analizzato così il tema del giorno in casa Fiorentina, ovvero il probabile arrivo di Folorunsho e le voci delle ultime ore che vorrebbero i viola sulle tracce di un possibile ritorno di Chiesa a Firenze: "Bene Folorunsho, perché ricorda tanto quelle operazioni estive con giocatori che erano stati etichettati come "scarsi", vedi Cataldi, Bove o Adli, ma che "scarsi" non sono affatto. Piace molto anche a Spalletti, a Firenze può trovare la sua rivincita.

Mai invece Chiesa: non c'è alcun motivo per riportarlo in viola. Guadagna sette milioni d'ingaggio e non c'è motivazione neanche tecnica, non gioca nemmeno a Liverpool. E infine, l'aspetto più importante: è stato il primo a tradire Commisso. Di riportarlo alla Fiorentina non c'è alcun motivo".