RFV Calamai: "Contro la Juve serve talento: Nicolussi Caviglia con Fagioli"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola con il Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha analizzato così il momento della Fiorentina: "Non so chi giocherà a centrocampo, se Vanoli vorrà rivoluzionare tutto, se vorrà puntare più sulla fisicità che sulla tecnica. Ma nel calcio anche la voglia di dimostrare a vecchi compagni di avere valore e classe può essere un fattore. E allora, perché non immaginare di vedere in campo contro la Juventus la qualità e il talento di Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Fagioli? Due che finora non hanno incantato, soprattutto Fagioli, ma che hanno nel loro Dna la capacità di proporre un calcio importante.

E proprio contro la loro ex squadra possono ritrovare quella brillantezza che qualche anno fa li aveva fatti indicare come talenti di grande prospettiva anche a livello internazionale. Spero che Vanoli pensi anche a questo. Puntare su questi due ex giovani in cerca di riscatto".