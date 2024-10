CALAMAI, Col Milan ancora Adli. Mandragora va sostituito

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così su Yacine Adli dopo Fiorentina-New Saints: "Ci sono due riflessioni da fare sul centrocampo. La prima riguarda Adli: voglio sperare che da adesso non ci siano dubbi nella testa di Palladino su chi debba essere uno dei centrocampisti titori. Adli ha un passo diverso, una personalità diversa, una qualità diversa. Il normale centrocampo viola non può prescindere da lui, deve essere in campo contro il Milan.

L'altra riflessione purtroppo riguarda Mandragora. C'è il rischio che sia un infortunio serio, e se così fosse, oltre all'obbligo nel mercato invernale di comprare un vice Kean, sarà quasi inevitabile acquistare anche un mediano. Perché giocando a due o a tre, avere quattro centrocampisti in tutto in rosa sarebbe pochissimo".