RFV Calamai: "Citterio, mentalità sbagliata: guai accontentarsi, la Viola ha bisogno di coraggio"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così lo scialbo 0-0 interno della Fiorentina col Parma: "A fronte di una partita deludente, sono rimasto deluso anche dalle parole di mister Citterio, che sostituiva lo squalificato Palladino. Mi ha deluso soprattutto una sua riflessione, quando ha detto che la Fiorentina ha provato a vincere ma era importante non perdere. Non è questa la logica che accompagna una grande squadra. Alla fine prendi il risultato che ti tocca, ma questo atteggiamento di grande cautela promosso a parole si è visto anche in campo e nelle scelte dei cambi.

Poco coraggio, sostituzioni ruolo per ruolo, nessun tentativo di capovolgere una partita che sembrava indirizzata verso un pareggio, magari inserendo un attaccante in più. Per sognare la Champions non bisogna accontentarci, meglio rischiare di perdere per provare a vincere".