RFV Caffè Nero Bollente: "L'Europa League per fondare basi solide: De Gea e Kean pronti a restare"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, all'interno di "Buongiorno Firenze", Pietro Lazzerini ha parlato così "Oggi la riflessione va fatta su ciò che è successo dopo la Juventus. Non sulla coreografia ma sulla vittoria che ha riaperto il percorso in campionato che può portare la Fiorentina di nuovo a lottare per l'Europa League. Un obiettivo che non deve essere visto nè solo in termini economici nè solo in termini sportivi.

Deve essere inteso come un gradino da salire, per porre le basi per una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto basi fragili. I giocatori cardine, come De Gea e Kean, sono pronti a rimanere alla Fiorentina e l'Europa League potrebbe essere un motivo in più. Conquistare questa competizione vorrebbe dire salire la scala degli obiettivi e riuscire a costruire una base solida per una squadra che nel prossimo futuro potrebbe lottare anche per la Champions".