BRUNI A RFV, Viola trampolino di lancio per Kean. Zaniolo...

L'ex viola Luciano Bruni ha parlato così a"Viola Weekend", in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole su Kean: "Questi anni sono stati caratterizzati da alti e bassi. Le qualità non gli mancano, potrebbe essere un profilo interessante. Si deve mettere in testa di fare il professionista, gli manca un po' di continuità mentale. La Fiorentina potrebbe essere un bel trampolino di lancio per lui".

Su Zaniolo: "E' un altro profilo promettente, ha subito due importanti infortuni. Speriamo che abbia superato i suoi problemi fisici, ma sicuramente la Fiorentina può essere una bella opportunità per lui. Poi non bisogna spendere tanto per spendere. Questi due sono profili interessanti, però insieme bisogna fare attenzione. Sicuramente la Fiorentina davanti avrebbe bisogno di qualcosa in più".

Su Bonaventura e l'addio: "Questa scelta non so se è dettata dal fatto si svecchiare la rosa. Bonaventura comunque a Firenze aveva fatto bene, è ancora un giocatore valido. Io lo avrei tenuto, anche solo per l'apporto che può dare nello spogliatoio, ma anche in campo".

