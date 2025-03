RFV Bressan sulla Fiorentina: "Mi aspetto continuità. Kean? Dura con offerta irrinunciabile"

Mauro Bressan, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "I Tempi Supplementari" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Domenica contro l'Atalanta mi aspetto continuità, devi far vedere che puoi arrivare in Europa".

L'obiettivo può essere la Champions per la Fiorentina?

"La Fiorentina deve pensare a se stessa per confermarsi anche se la posizione in classifica sarà dettata anche dall'andamento delle altre, qualche squadra dovrà perdere qualche punto, i viola dovranno essere bravi a sfruttare anche qualche passo falso delle altre".

Chi riscatterebbe?

"Fagioli ha trovato fiducia e può essere importantissimo per il futuro della Fiorentina, Gosens è un leader sia dentro che fuori dal campo e sta benissimo fisicamente e sta raggiungendo i requisiti per l'obbligo di riscatto. Gudmundson ha dimostrato di essere l'arma in più di questa Fiorentina, è il calciatore che può far fare molti gol a Kean".

Kean rimarrà o no secondo lei?

"Spero che la Fiorentina riesca a tenerlo, capisco che se arrivasse un offerta irrinunciabile sarebbe difficile rifiutarla sia per il calciatore che per la società".

Che ne pensa dell'Atalanta?

"Sono in un momento particolare, non sai mai cosa aspettarti da loro, ultimamente stanno facendo fatica in casa, in trasferta invece volano. Gasperini sa che può succedere di tutto e non vorrà sicuramente trovarsi impreparato".