BRESSAN A RFV, Adli e Cataldi le vere certezze mancanti

L'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" parlando così del momento di crisi della Fiorentina: "È il gruppo quello che può risolvere questa situazione, attraverso l'unità e ritrovando la fiducia, sapendo che quello che è stato fatto non è arrivato per caso. Dopo le 8 vittorie è normale scoraggiarsi avendo fatto solo 2 punti. Bisogna riprendersi in base a quello che è stato fatto nella prima parte della stagione e fare gruppo per uscire da questa situazione. La partita con la Lazio sarà uno stimolo anche se sarà una partita difficile e va affrontata con intensità".

Il mercato che sta facendo la Fiorentina la preoccupa?

"È ovvio che gli allenatori vorrebbero qualche colpo in più, ma sappiamo benissimo che a gennaio è difficilissimo fare colpi importanti e prima di fare qualsiasi acquisto bisogna stare attenti".

Man e Ngonge sono elementi che farebbero crescere?

"Il motivo di questi nomi è il non buon rendimento di Colpani, serve un giocatore con quelle caratteristiche lì. Ngonge rientra di più mentre Man è più fisico e anche un po' più egoista. Non sono comunque trattative facili, perché in un modo o nell'altro sono giocatori importanti. Io sceglierei Man perché ha giocato di più e sarebbe più pronto al ritmo partita, Ngonge mi intriga di più ma non so se sarebbe utile subito".

Ikone al Bologna, cosa ne pensa?

"L'arrivo di uno di questi giocatori che abbiamo menzionato prima ha bisogno anche di una cessione, un possibile cambio d'aria potrebbe far bene anche a Ikone stesso".

Ndour e Cristante, due profili diversi, di chi avrebbe più bisogno la Fiorentina?

"Di Cataldi recuperato fisicamente e che Adli riacquisti la fiducia, di questo ha più bisogno la Fiorentina. Ndour è un prospetto interessante ma non si è ancora imposto, mentre Cristante è una sicurezza: deve essere Palladino a capire se le caratteristiche di Cristante possono essere utili, ma se torna Cataldi in forma non avrebbe molto senso come acquisto".

