RFV Braglia: "Pioli? Mi aspettavo un cambio di modulo. Kean e Piccoli possono giocare insieme"

Piero Braglia, ex viola e tecnico di Frosinone, Juve Stabia e Cosenza, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nella corso della trasmissione "Palla al Centro": "Mi aspettavo un cambio di modulo da parte di Pioli perché i problemi della Fiorentina di Palladino che erano venuti fuori con un certo schieramento si stanno ripresentando anche in questo inizio di stagione. Quello che mi convince di meno è la continuità di modulo che sta tenendo."

Cosa ne pensa dell'idea di provare Fagioli come regista durante il pre-campionato?

"Penso che Fagioli sia stato provato come regista nel pre-campionato perché era ciò che Pioli aveva a disposizione, poi è possibile che abbia visto che aveva delle difficoltà chiedendo un altro tipo di giocatore alla società. Fagioli lo vedo più come una mezzala in un centrocampo a tre."

Nella campagna acquisti, c'è un calciatore che può alzare della squadra?

"In generale è stata una campagna acquisti importante e sarebbe ingiusto lamentarsi di Commisso dati i suoi ingenti investimenti dentro e fuori dal campo. Essendo solo alla seconda giornata di campionato, va data fiducia a un allenatore preparato come Pioli."

Vista la buona prova in nazionale con Retegui, Kean e Piccoli possono giocare insieme?

"Si, ma devono allenarsi insieme, facendo movimenti per trovarsi bene in campo così come Kean e Retegui hanno fatto in nazionale. L'investimento di Piccoli è stato importante e va protetto, perciò penso proprio che la Fiorentina lo voglia far giocare."

Con questo mercato sono cambiati gli equilibri del campionato?

"Farei attenzione al Como e alla sua forte possibilità di poter investire. La Roma può contare su una figura umile, pratica e intelligente come Ranieri, il quale darà sicuramente consigli a Gasperini. La Fiorentina può ambire a fare meglio dell'anno scorso. Sarà un bel campionato."

Cosa si aspetta dalla partita col Napoli?

"Il Napoli ha forza, ha tecnica, ha fisicità, ha tutto edè la squadra favorita per la vittoria dello scudetto insieme all’Inter. Speriamo di fare una bella partita e di vincerla."

