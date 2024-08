BRAGLIA A RFV, Gudmundsson 100mila volte meglio di Nico

FirenzeViola.it

Simone Braglia, ex portiere del Genoa, è intervenuto nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare di Albert Gudmundsson e del suo approdo alla Fiorentina: "Gudmundsson è stato un giocatore fondamentale per il Genoa e credo lo diventerà anche per la Fiorentina. Nel girone di ritorno il Genoa è arrivato a ridosso della nona posizione anche grazie ai suoi gol e al suo gioco. E' stato un leader della squadra di Gilardino. penso che sia stato un ottimo acquisto per i viola".

Qual è il miglior modulo per esaltarlo in campo?

"Gilardino gli dava libertà di posizione e non lo vincolava a determinati schemi. Lo ritrovavi prima in difesa e poi in attacco. Io credo che se a Gudmundsson gli dai dei vincoli, gli togli estro e fantasia. Di schemi siamo pieni in Serie A, ma vediamo sempre meno fantasia. Lui invece è estroso, sa fare gol e credo che probabilmente il modo giusto di gestirlo sia lo stesso con cui lo gestiva Gilardino a Genova".

Può risentire delle pressioni di una piazza come Firenze?

"Secondo me no. Tra il Franchi e il Ferraris credo che ci sia più pressione a Genova. E' uno stadio che conosco molto bene ed entrarci è un vero problema per qualsiasi squadra avversaria che ci entra. Anche domenica scorsa, il Genoa ha fatto risultato grazie alla spinta del pubblico. Anche considerando diversi obiettivi, non credo che lui rischi di subirli. Si parla di un singolo in questo caso, ma è la squadra che fa la differenza.

La Fiorentina cosa perde lasciando andare Nico per Gudmundsson?

"Tra Nico Gonzalez e Gudmundsson, 100mila volte meglio l'islandese. L'argentino non mi piace e penso che la Fiorentina, vendendolo, farebbe un affare. Come continuità non c'è dubbio che la continuità di Gudmundsson, viste le prestazioni, è stata stratosferica. Negli ultimi due anni è stato determinante sia in B che in Serie A".

